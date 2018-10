Llegó el juego que mezcla tanto aspectos de Pokémon GO como Age of Empire. Se trata de Run an Empire, un juego para Android que consiste en conquistar nuevos territorios mientras el jugador sale a correr por la ciudad.



Los aspectos que Run an Empire para Android tiene de Pokémon GO son el seguimiento por GPS para determinar el desarrollo del jugador y marcar los puntos en el mapa de donde está jugando. Lo de Age of Empires es básicamente la dinámica de conquistar el territorio del enemigo mediante una invasión de zonas y la recolección de elementos para evolucionar.



Para jugar esta mezcla de Pokémon GO y Age of Empire, el jugador tendrá que salir a correr para poseer nuevas zonas y recolectar recursos para pasar de la edad de piedra a la era espacial.



El juego es gratuito y está disponible en Android. Puedes descargarlo aquí.