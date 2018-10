¡Ya es oficial! Niantic añadirá la cuarta generación de Pokémon GO. A modo de sorpresa se realizó una publicación en YouTube en el que se muestran nuevas y misteriosas criaturas de la región de Sinnoh.

Esta región presentó a la cuarta generación en el anime y videojuegos de otras consolas. Ahora, luego de mucha espera, los jugadores de Pokémon GO podrán capturar una larga lista de criaturas que se verán por todo el mundo.

El video muestra a los tres iniciales a modo de anticipación. Pero esta no fue la única sorpresa, también se realizarán cambios importantes para el videojuego de Niantic :



En primer lugar, Pokémon GO realizará cambios a la migración y el comportamiento de las criaturas.



- Ajustes de clima. Este tendrá un efecto en la frecuencia de las apariciones.



- Exploración de zonas. Mientras más tiempo pases en un ambiente aparecerán ante ti criaturas con mayor frecuencia y de diferentes especies.



- Los parques y reservas naturales te ofrecerán una variedad mayor de Pokémon.



Además cambiarán la eficacia de combate de los Pokémon.



- Se equilobrarán los CPs para que sea más justo el combate entre jugadores en los gimnasios.



- A su vez, se modificarán los valores de vida para diferenciar a aquellas criaturas de nivel bajo y otras de novel alto.



- La defensa y la fuerza también se verán afectados en Pokémon GO. Ahora los que más resisten no solo harán eso sino también darán pelea.



- Ya que el atributo anterior modifica considerablemente los combates, se optó por reducir los valores de defensa de la gran mayoría de Pokémon.

Por el momento, no hay fecha oficial de la llegada de los cambios que tiene planeado Niantic para su juego, como tampoco del lanzamiento de la cuarta generación.