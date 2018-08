Falta poco menos de unos meses para que finalice el año 2018 y uno de los videojuegos que se mantiene en la cima es Pokémon GO. Lo que comenzó hace años como una tendencia mundial, amenazó con desaparecer luego que muchos de sus jugadores abandonaran el juego con el paso del tiempo.

Sin embargo, gracias al constante apoyo de la comunidad, de Niantic y de The Pokémon Company, ahora el juego parece más vivo que nunca. De hecho, casi ha duplicado su popularidad en estos 3 últimos meses en comparación al resto del año, según reveló la herramienta Google Trends.

Pokémon Go en el 2018 (Foto: google Trends) Pokémon Go en el 2018 (Foto: google Trends)

Esto sucedió de igual manera el año pasado, cuando se introdujo las Raids Legendarias. Estas incursiones te permitían capturar a un Pokémon Legendario luego de enfrentarte a él junto a otros compañeros, una mecánica muy popular que hasta ahora sigue atrayendo a antiguos jugadores así como a nuevos aficionados del juego que quieren unirse a esta gran comunidad.

Pokémon GO en el 2017 (Foto: Google Trends) Pokémon GO en el 2017 (Foto: Google Trends)

Como se observa en el gráfico, el crecimiento de popularidad comenzó en Mayo de este año, manteniéndose arriba en interés a diferencia de lo que pasó en el 2017. ¿Qué sucedió? ¿Por qué Pokémon GO renació de repente? Existen diferentes teorías.



Entre las más probables, el nuevo lanzamiento de la Nintendo Switch , Pokémon: Let's Go, Pikachu! and Eevee!, haya impulsado esta constante búsqueda del videojuego en los foros de Internet, ya que el juego fue filtrado durante esas fechas junto al anuncio oficial en la E3.

Esto junto a las constantes transmisiones de eventos de Pokémon GO en YouTube y la cobertura de las reuniones de la comunidad por los medios de prensa han hecho que el interés en el juego para móviles de Niantic no se pierda. ¿Qué opinan? ¿Juegan o seguirán jugando Pokémon GO en lo que queda del 2018-2019?

