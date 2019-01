Pokémon GO estrena nuevos atuendos de la más reciente generación de la franquicia

Pokémon GO tiene a millones de entrenadores buscando criaturas en todo el mundo. Pero salir a la caza de Pokémon se requiere de cierto estilo, algo que Niantic supo aprovechar para personalizar aún más los avatar del videojuego.



La cuenta oficial de Twitter de Pokémon GO dio a conocer la llegada de tres nuevos sets de atuendos para el avatar del juego. Se tratan de los entrenadores As de Unova y Alola, y entrenadores Veteranos de Kalos.



Cabe precisar que estos nuevos atuendo de Pokémon GO corresponden a las más recientes generacionales de la franquicia.



Pokémon GO es un título de Realidad Aumentada desarrollado por Niantic. Está disponible en los sistemas operativos Android y iOS.

Nuevos avatares de Pokémon Go Nuevos avatares de Pokémon Go

