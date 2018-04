El medio japonés NHK News informó el fallecimiento de una anciana tras ser atropellada por una imprudente conductora que presuntamente jugaba a Pokémon GO en su móvil. La mujer de 43 años se provocó un severo traumatismo que terminó en la muerte de la victima.

No obstante, no es el primer reporte de conductores que utilizan la aplicación cuando no deben. Hace dos años un niño perdió la vida en condiciones similares. Niantic Labs para evitar mayores tragedias apostó por bloquear Pokémon GO mientras el móvil detecte altas velocidades.

Al final, solo se optó por una notificación de precaución y evitar que se pueda atrapar un Pokémon o visitar una Poképarada. Por otro lado, los jugadores todavía pueden revisar su PokéDex. Se presume que la conductora había estado revisando este interfaz del juego en el suceso.

Niantic no ha realizado ningún comentario al respecto. Pero ya hay peticiones de los jugadores para que se realicen acciones para evitar en su totalidad los accidentes. Pokémon GO ganó mucha popularidad en los últimos meses y podría poner en riesgo la vida de muchos usuarios.