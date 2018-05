Pokémon GO acaba de anunciar que llegarán las formas Alola de la región de Kanto en el videojuego de Niantic . Este anuncio ha sorprendido a todo el mundo, ya que nadie esperaba que estas formas especiales llegaran tan pronto a la aplicación.

Estas formas las vimos por primera vez en Pokémon Sol y Pokémon Luna , cuando se introdujo la región Alola con cuatro islas naturales: Melemele, Akala, Ula-Ula, y Poni , junto al Paraíso Aether . Debido a los microclimas de la zona, los Pokémon se han adaptado a esta región, llevándoles a su forma Alola.

De momento, Niantic no ha confirmado fecha oficial para que comencemos a ver estos Pokémon en Pokémon GO , pero por lo que dice en su anuncio oficial, esperamos encontrarlos muy pronto en la próxima actualización de la App .

Región Alola (Foto: Pokémon) Región Alola (Foto: Pokémon)

Este es el anuncio original de Niantic:



"¡Vienen días tropicales! Sea tu pronóstico del tiempo lluvia o sol, estamos de celebración en todo el mundo con algunos Pokémon especiales de la región tropical de Alola en Pokémon GO. ¡Prepárate para encontrarte con algunos de los Pokémon descubiertos originalmente en la región de Kanto ahora en sus formas de Alola! Estas variantes únicas se vieron por primera vez en los videojuegos Pokémon Sol y Pokémon Luna, y llegarán a Pokémon GO en las próximas semanas. Estate pendiente de las noticias relacionadas con este emocionante cambio, ¡y no te olvides de decírselo a tus amigos! ¡Recuerda estar alerta a tus alrededores mientras disfrutas explorando!"