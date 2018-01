En las próximas semanas, los jugadores de Pokémon GO experimentarán algunos errores de conexión y un funcionamiento deficiente de parte del GPS, específicamente para aquellos que vivan en alguna parte de Estados Unidos.



Y es que las Fuerzas Aéreas de dicho país harán pruebas militares llamadas los juegos de guerra Red Flag, que cada año organizan para hacer maniobras de entrenamiento. Para ello, desactivarán el servicio de GPS en ciertas zonas para probar a sus pilotos.



A pesar de que no pueden dar lugares exactos o zonas específicas, si han dado una alerta a los ​aeropuertos de algunos estados para que no afecten su funcionamiento. Los estados donde se cancelará el servicio de GPS será Nuevo México, Nevada, Colorado, California, Arizona, Wyoming, Oregón, Utah y Montana.

Recordemos que el sistema de GPS es propiedad de los Estados Unidos de América y que pueden realizar este tipo de acciones, que son operadas enteramente por las Fuerzas Aéreas, por lo que sería inevitable que este servicio no sea cancelado momentáneamente.