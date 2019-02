Pokémon GO | Conoce la evolución descartada de Pikachu que nunca llegará al videojuego

Pikachu pudo haber tenido una segunda evolución con colmillos y cuernos llamada Gorochu, según reveló uno de los ilustradores de Pokémon en una entrevista al portal Yomiuri. El cambio de planes hizo que esta criatura no esté disponible en los títulos de la franquicia en todas sus versiones, incluyendo el Pokémon GO.



Ken Sugimori , ilustrador original y director artístico de Pokémon, dio a conocer que su colega Atsuko Nishida fue la encargada de hacer el diseño de Pikachu. El motivo fue la creación de una serie 'Pocket Monsters' para un nuevo videojuego que requería de monstruos que luchasen entre ellos.



Nishida trabajo bajo la premisa de hacer un Pokémon eléctrico con dos evoluciones. El primer boceto estaba inspirado en un postre japonés llamado daifuku, algo que no se parece al Pikachu que conocemos hoy en día.



Lo que sí se mantuvo es el nombre Pikachu, cuyo origen proviene de las onomatopeyas 'pika-pika' y 'chu' que en japonés hacen referencia al destello y al chillido que hace un ratón, respectivamente.



Koji Nishino, el diseñador del juego, aprobó finalmente el diseño del Pikachu actual y el de su evolución en Raichu. No obstante, la idea de Gorochu (que proviene de la onomatopeya 'goro-goro' en referencia al estruendo) fue descartada antes del lanzamiento del juego.



¿La razón? Pues la criatura desequilibraba el juego. Lástima que no se sabe específicamente qué tan poderoso iba a ser, pero la historia se encargó de hacer de Pikachu el protagonista de la franquicia hasta Pokémon GO.