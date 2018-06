Uno de los eventos más esperados por la comunidad de Pokémon GO es el Día de la Comunidad , donde un Pokémon es elegido para ser el protagonista, mostrando un nuevo movimiento especial junto a diversas características entorno al Pokémon.

En este caso será Larvitar, y junto al anuncio del nuevo evento, también se reveló el movimiento nuevo que los Tyranitar, su última evolución, llamado Smack Down . Esto hace a Tyranitar el Pokémon tipo roca más viable hasta el momento, por lo menos hasta que salga Rampardos.

El nuevo Día de la Comunidad será el 16 de junio a partir de las 10:00AM hora del Perú, donde encontraremos cebos de hasta 3 horas en diferentes parques, x3 en Polvosestelares por captura y la posibilidad de conseguir un Tyranitar Shiny.

Tyranitar Shiny (Foto: Niantic) Tyranitar Shiny (Foto: Niantic)

Larvitar Ratios de Captura (Foto: PokemonGoHub) Larvitar Ratios de Captura (Foto: PokemonGoHub)

Niantic explica así en qué consiste el Día de la Comunidad:



"Sal afuera y juega con otros en los parques de tu zona en el Día de la Comunidad de Pokémon GO. Solo por unas horas cada mes, podrás encontrar un Pokémon especial en estado salvaje. Durante esas horas, tendrás la oportunidad de hacerte con un movimiento que no estaba disponible para ese Pokémon o para su evolución, así como también podrás conseguir algunos bonus del Día de la Comunidad. ¡Celebra lo que significa ser parte de la comunidad de Pokémon GO y haz nuevos amigos en tu aventura!"