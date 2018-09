Pokémon GO es un videojuego exigente para los smartphones. Los entrenadores deberán tener en cuenta la resolución de la pantalla, la potencia del procesador y la conectividad para andar por la ciudad capturando las criaturas más fantásticas.



¿Se han preguntando cuál es el mejor smartphone para jugar Pokémon GO? La respuesta lógica es apuntar a los teléfonos de gama alta, por lo que el Samsung Galaxy Note 9 está en la cabeza con su panel Super AMOLED de 6,4 pulgadas y resolución QHD+, y el potente procesador Exynos 9810. La batería es de 4000mAh, por lo que podrás andar en las calles sin problemas de energía.



El iPhone X de Apple no puede faltar en la lista. El smartphone estadounidense cuenta con una pantalla Super AMOLED de 5,8 pulgadas y 3 GB de memoria RAM. Respecto a la batería, esta es de 2716mAh.



El Sony Xperia XZ Premium también es un smartphone para considerar gracias a su procesador Snapdragon 835 y su batería con capacidad de 3230mAh. Trae una pantalla LCD de resolución 3840x2160p.



Si buscas algo más cómodo, puedes optar por LG G4 que trae un procesador Qualcomm Snapdragon 808 y 3 GB de memoria RAM. La batería es de 3000mAh, por lo que podrás jugar tranquilo sin depender del toma corriente.

