Pokémon GO guarda un misterio que varios entrenadores tratan de entender. Sucede que ha aparecido un nueva criatura en el juego de Niantic durante el Día de la Comunidad de Chikorita. Se desconoce si se trata de un nuevo Pokémon o un fallo del sistema.



El misterioso Pokémon apareció en los eventos regionales del Día de la Comunidad de Chikorita en Asia Pacífico y Europa. Los entrenadores que lograron capturarlo reportaban que la criatura se transformaba después en un Ditto.



La criatura en cuestión no tiene nombre y solo está caracterizada por signos de interrogación. El diseño parece el de un Ditto, pero con una tuerca en la cabeza y una pequeña cola.



El Pokémon tampoco cuenta con parámetros ni ninguna pista sobre posibles ataques, por lo que todo apuntaría a que se trata de una campaña publicitaria para Navidad. Será que en Pokémon GO no hay casualidades.

¿Te encantan los videojuegos , la tecnología y los eSports ? Aquí te compartimos el más reciente episodio del podcast de Depor Play.