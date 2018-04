Niantic prometió, el año pasado, el evento de Pokémon GO más grande jamás creado. No obstante, la reunión no resultó como se esperaba y se reflejó en perdidas económicas de los organizadores. Una denuncia colectiva de los usuarios ha logrado que se reembolse parte de las perdidas.

En total se ha calculado que Niantic deberá pagar 1.6 millones de dólares por el evento de Pokémon GO. No solo hubo problemas con la organización, sino también con desconexiones del servidor. Esto impidió a miles de jugadores poder conectarse y perder los 100 dólares de la entrada.

El valor de las entradas se devolvió a en valor de monedas dentro de la aplicación. Pero para muchos, esto no fue suficiente; también se reclamaba por el traslado al evento y otros gastos relacionados. Según el medio TechCrunch el valor alcanza los 1,575,000 millones de dólares.

Aquellos jugadores de Pokémon GO que deseen reclamar parte de los gastos, deberán demostrar con pruebas haber estado el día del evento. Entre las evidencias debe presentarse un recibo que sobre pase los 107 dólares (de la entrada y un monto extra).