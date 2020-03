Atraparlos a todos ya no será tan divertido. A través de un comunicado, Niantic -la empresa desarrolladora de Pokémon GO- pidió a los entrenadores quedarse en casa.

Pokémon GO es un videojuego de Realidad Aumentada que invita a los jugadores a caminar por las calles para capturar distintas criaturas, así como eclosionar huevos según la distancia que camines.

Ahora, Pokémon GO dispuso de varios cambios para que los entrenadores puedan jugar con sus amigos sin el requisito de tener que caminar 5 kilómetros para conseguir el pase de la Liga Combates GO.

“Desde ahora y hasta el 13 de abril, hemos eliminado los requisitos de caminar y PokéMonedas para desbloquear los sets de batalla en la Liga Combates GO”, se lee en el comunicado oficial por parte de Niantic.

Otra medida de Pokémon GO para que los jugadores se queden en casa es la introducción de Inciensos en la tienda por solamente una moneda, con esto se garantiza la aparición de un Pokémon cada cinco minutos cerca de tu ubicación.

A su vez, Niantic ha triplicado las bonificaciones de polvo estelar y experiencia por la primera captura del día y han incrementado el número de regalos que puedes abrir al día.

POKÉMON | Jugadores capturados

Debido al brote de coronavirus, varios países han tenido que ordenar cuarentena general. Lamentablemente, juegos de realidad aumentada se han visto afectados debido a que es obligatorio salir a las calles para disfrutar de la jugabilidad. Pokémon GO es uno de los casos.

En Argentina se dio un caso insólito en el que un joven presumiblemente de ascendencia asiática salió a las calles para jugar Pokémon GO en la Capital Federal. Lo que no se esperaba era que la policía lo intervendría por no acatar la cuarentena.