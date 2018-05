Poco a poco van creciendo los rumores de que Nintendo presentaría un nuevo Pokémon para la Nintendo Switch . En este caso, es Emily Roger s, una "insider" de Nintendo , quien confirma esta información. ¿ Nintendo y Game Freak planean replicar el éxito de Pokémon GO ?

Cuando se lanzó Pokémon GO en el 2016, fue un fenónemo mundial, convirtiéndose rápidamente en la aplicación más descargada de todo el mundo con el 500 millones. Para el 2017, el número creció para tener más de 750 millones, y sigue subiendo.

En definitiva, Game Freak y Nintendo no son ajenos a estos números. De hecho, fue la misma Nintendo quien lanzó el "Pokémon GO Plus", un dispositivo que funciona por Bluetooth para jugar Pokémon GO desde él.

Todo esto lo comenta Emily Rogers en su blog oficial , asegurándose que sí habrá un anuncio de parte de Nintendo con Pokémon, pero que aún no se sabe exactamente qué será. ¿Estará pensando la compañía Nipona en adaptar Pokémon GO a la Nintendo Switch ? Lo descubriremos al final de este mes.