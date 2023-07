Los entrenadores de Pokémon GO! están desconcertados al descubrir que no pueden crear Rutas ni recorrerlas debido a que el menú no funciona. ¿Qué es lo que está pasando con el videojuego de Niantic? ¿Acaso tiene solución?

La desarrolladores admitió que la nueva función de Pokémon GO! no se ha implementado por completo. De acuerdo con los reportes de jugadores en redes sociales, el lanzamiento de las Rutas viene haciéndose de forma escalonada por niveles de entrenador. Si eres de los que tienen un nivel alto, es más probable que recibas la función antes que un entrenador con niveles más bajos.

Niantic suele hacer este tipo de lanzamientos para evitar la saturación e ir comprobando que la función opera correctamente. El problema, y la principal queja de los entrenadores, es que no todos tendrán el mismo tiempo para completar la investigación Todo sobre Zygarde.

No hay nada que puedas hacer para solucionar el fallo en tu cuenta de Pokémon GO! si es que Niantic no avanza con el lanzamiento escalonado. Esperemos que la compañía haga una extensión de la campaña para que todos los entrenadores tengan las mismas oportunidades.

Cómo crear Rutas en Pokémon GO!

Si ya cuentas con la función, sigue estos pasos para crear tus propias Rutas.

Selecciona una Poképarada o Gimnasio para que sea tu punto de partida.

Presiona la opción de “grabar” para comenzar a mapear tu ruta.

Completa los datos sobre la ruta para enviarlos a su revisión y visto bueno.

Una vez aprobada la ruta, los entrenadores tendrán los caminos disponibles en Pokémon Go.

Lanzamiento oficial de Pokémon Sleep

Pokémon Sleep está disponible en Google Play de Android y App Store de iOS desde el domingo 16 de julio de 2023.

“En el mundo de Pokémon Sleep, los Pokémon con el mismo tipo de sueño que tú se reunirán mientras atrapas algunos Zs, ¡así que descubre todos los diferentes estilos de sueño que Pokémon puede tener mientras intentas completar tu Sleep Style Dex!”, reza en la descripción del aplicativo.

Recuerda que no tendrás que gastar nada en Pokémon Sleep, porque es una aplicación gratuita. Los usuarios que probaron la beta adelantaron que la aplicación tiene un pase premium de 10 dólares mensuales o 50 dólares cada seis meses para obtener beneficios como acceso ilimitado a los registros de sueño.

