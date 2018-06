Pokémon GO permitirá el intercambio de criaturas entre usuarios

¡Hasta que llegó el día! Los jugadores de Pokémon GO podrás intercambiar criaturas con sus amigos. La nueva función estará disponible durante esta semana en todo el mundo.



El intercambio de criaturas en el Pokémon GO era algo que los usuarios habían solicitado a Niantic desde el lanzamiento del juego en 2016.



Recuerda que puedes agregar amigos en el Pokémon GO según su código de entrenador. Este ID es identificador exclusivo de cada jugador y con él podrás enviar una solicitud de amistad. Cuando sea aceptada, el entrenador figurará en tu lista de amigos en la app .



Ten en cuenta que para intercambiar pokémones necesitarás tener un nivel de entrenador 10 o superior y estar junto al amigo con quien deseas compartir. Los intercambios consumen polvoestelares según el nivel de cada criatura.



Cuando se active la función, observarás nuevas dinámicas con las que tener muchos amigos en Pokémon Go se vuelve una ventaja. Al girar un fotodisco en una poképarada o en un gimnasio tendrás la oportunidad de obtener un regalo especial que debes compartir necesariamente con un amigo para descubrir el beneficio del obsequio.