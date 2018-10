¡Pokémon GO tiene planes para Halloween! Filtran de qué tratará el futuro evento de Niantic

Pokémon GO tiene planes para los seguidores por motivo de Halloween. Charles, uno de los dataminers más seguidores del videojuego de Niantic , reveló los detalles del próximo Halloween Special Research de Pokémon GO.



Según la filtración publicada en Twitter, los entrenadores de Pokémon GO deberán ayudar a Willow a resolver el misterio de una entidad sobrenatural que halló cerca de su casa. Lo que hace dicha entidad es mostrar el número 108 una y otra vez en forma de error en las pantallas de su laboratorio.



Todo indica de que se trata de Spiritomb. Los entrenadores deberán de reunir 108 Pokémon durante los días del evento y así atraparlo de una forma especial durante el desafío.



Cabe precisar que aún no hay una confirmación oficial de esta actividad en Pokémon GO.

new Halloween special research "A Spooky Message", with 3 parts pic.twitter.com/ROhpavhsEA — Chrales (@Chrales) 23 de octubre de 2018