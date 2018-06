Pokémon GO y Pokémon Let's Go! tendrán este tipo de integración, confirma Junichi Masuda

El pasado 30 de mayo, Junichi Masuda , el director de Game Freak Inc . junto con The Pokemon Company , realizaron una serie de preguntas y respuestas sobre la nueva entrega de Pokémon Let's Go ! para la Nintendo Switch .

Entre las preguntas, se confirmó más información sobre el tipo de conectividad que tendría el juego con Pokémon GO. Por ejemplo, ambos juegos se conectarán con una simple conexión Bluetooth , presionando un botón en ambos dispositivos.

Además, se podrá jugar mini juegos con los Pokémon que se transfieran. De hecho, la compañía quiere que se hagan transferencias múltiples de mismas especies de Pokémon GO a Pokémon Let's Go!

Poke Ball Plus (Foto: Pokemongohub) Poke Ball Plus (Foto: Pokemongohub)

Según la compañía, se planea que esto impulse la relación de padres e hijos, ya que los padres con Smartphones podrán jugar Pokémon GO mientras que los hijos podrán jugar Pokémon Let's Go! con la Nintendo Switch cuando salgan.

Finalmente, también se espera que todas las personas que fueron introducidos en Pokémon GO sin conocer nada de la franquicia, puedan utilizar Pokémon Let's Go! para introducirse de forma simple a la forma RPG tradicional de Pokémon.