Pokémon GO nos permite cumplir el sueño de muchos de convertirnos en un maestro Pokémon , para capturar a todas estas criaturas. Sin embargo, nunca podremos completar el verdadero Pokédex, ya que faltan algunos Pokémon claves.

Por qué estos Pokémon no están en el videojuego de Niantic ? Las respuestas varían dependiendo de cada Pokémon o de cada grupo, por lo que deberíamos revisar uno por uno para comentar el motivo por el cuál no se agregan a Pokémon GO.

En primer lugar, Smargle es un Pokémon que tiene una habilidad única llamada "Sketch". Esta le permite aprender, de forma permanente, cualquier movimiento que su oponente use. Esto sería un gran problema en Pokémon GO porque lo convertiría en un luchador extremadamente poderoso.

Nincada, Ninjask y Sheinja son un caso peculiar, ya que los dos primeros se ven afectados por la última evolución. Shedinja tiene una habilidad llamada "Wonder Guard", que le permite defenderse de cualquier ataque a menos que sea 'súper efectivo'. Si no lo es, haría 0 daño.

Los más conocedores de Pokémon GO saben que siempre una ataque hará daño, siendo el mínimo 1, por lo que esta habilidad sería un poco inútil considerando el poco aguante que tiene este Pokémon, haciéndolo inútil en el meta del juego.

Spinda es otro caso peculiar, pero más estético. En la historia de Pokémon , estas criaturas son únicas, ya que es casi imposible encontrar a dos Spindas con los mismos dibujos en su cuerpo. Hacer prácticamente millones de patrones para un Pokémon en Pokémon GO , es impensable.

Kecleon es otro caso curioso. En primer lugar, este Pokémon es invisible, por lo que sería imposible encontrarlo en las calles de Pokémon GO. Por otro lado, también tiene una habilidad única: "Color Change". Esta consiste en convertirse en el tipo del movimiento que usen contra él. Por ejemplo, si usan Pistola de Agua, se convertirá en Tipo Agua, siendo así un Pokémon demasiado poderoso.

Finalmente llegamos a los tres últimos. Clamperl, Huntail y Gorebyss, que el único motivo por el que no están en el juego es porque sólo se les puede encontrar en el fondo del mar. Puede que en el futuro sean lanzados como Pokémon normales de agua, aunque este es el motivo por el cuál Niantic aún no lo hace.