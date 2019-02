Pokémon GO | ¿Cómo conseguir Pokémonedas dentro del juego de Nintendo?

Pokémon GO , desde su lanzamiento, presenta Pokémonedas, en otras palabras, dinero virtual con el que podemos conseguir objetos dentro del juego de Niantic y Nintendo. Estas sirven para aumentar nuestra capacidad para guardar más objetos y criaturas, así como para conseguir incubadoras u otra serie de ítems útiles.



Debido a las numerosas actualizaciones que ha sufrido el juego, en los siguientes párrafos te vamos a explicar cómo conseguir Pokémonedas en Pokémon GO en 2019. Es importante tomar en cuenta que siempre es bueno tener Pokémonedas pero no es realmente necesario tenerlas ni gastar dinero para poder conseguirlas.



Pues bien, la mejor manera de conseguir Pokémonedas sigue siendo mediante la participación en gimnasios. Actualmente, se pueden ganar 50 pokémonedas al dia en total, aunque eso supone que nuestros Pokémon aguanten en los gimnasios unas 8 horas en total, pues se gana una moneda por cada 10 minutos que aguantan un Pokémon en un gimnasio.



Así pues, lo que tienes que hacer es dejar varios Pokémon en diferentes gimnasios. De esta manera, conseguirás las 50 Pokémonedas cada día. Cabe destacar que solo recibiréis las monedas cuando los Pokémon vuelvan con nosotros, así que, si nuetras criaturas consiguen aguantar sin ser derrotadas demasiado tiempo, has que vuelvan para conseguir las Pokémonedas. Para que aguanten más, puedes darles bayas para que, así, recuperen vida.



Por último, te recomendamos que no utilices trucos ilegales para conseguir monedas, puesto que es bastante probable que Niantic te deje fuera del juego.