Pokémon GO prepara esta nueva pantalla de carga para Año Nuevo

Pokémon GO tiene todo listo para recibir el 2019. Diciembre ha sido un mes interesante para los entrenadores de este videojuego de realidad aumentada, porque hubo eventos especiales para facilitar la captura de Pokémon muy poderosos.



Pero las cosas no se quedan allí. Pokémon GO, título desarrollado por Niantic , tendrá una nueva pantalla de carga para el juego con la intención de celebrar la llegada del 2019.



La imagen muestra a varios Pokémon ante fuegos artificiales como si festejaran la llegada del Año Nuevo. "Recuerda a estar alerta todo el tiempo. Mantente al tanto de tu entorno", reza el texto en la base.



Pokémon GO es un videojuego gratuito disponible para los sistemas operativos Android y iOS.

