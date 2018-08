Pokémon GO rastrea tu smartphone para saber qué otras apps has instalado

La aplicación Pokémon GO , disponible para Android y iOS , espía las otras apps que tienes instaladas en tu smartphone como parte de sus políticas antitrampa. Expertos en seguridad cuestionan si esta medida bienintencionada vulnera los principios de seguridad personal de los jugadores.



Usuarios de Pokémon GO en Reddit reportan que la aplicación desarrollada por Niantic analiza el smartphone para comprobar si el jugador tiene un terminal rooteado o si cuenta con un recovery personalizado instalado. El objetivo de este análisis es verificar si el jugador tiene la posibilidad de instalar apps de terceros que puedan afectar al sistema del juego para obtener algunas ventajas.



Lo preocupante de esta política del Pokémon GO es que restringe la libertad del usuario de modificar su smartphone, además de significar una violación a la privacidad del jugador que no consciente a la app a revisar el sistema del smartphone.

Advertencia de Pokémon GO tras rastrear el teléfono (Foto: Movilzona) Advertencia de Pokémon GO tras rastrear el teléfono (Foto: Movilzona)