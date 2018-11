¿Te imaginas capturar o enfrentar a personajes de World of Warcraft a lo Pokémon GO ? Pues el mundo de los juegos móviles es irresistible para Blizzard , y lo demostró con la poco aceptada presentación de Diablo Inmortal.

La franquicia de Diablo pasará ahora a los celulares de la comunidad de Blizzard. No obstante, se ha llevado duras críticas debido a que la mayoría de usuarios de los juegos de la empresa están en PC. Adjuntamos el video para que veas la reacción en vivo.

Pero este no sería el único juego para móviles que estarían preparando. El portal Kotaku realizó una entrevista a 11 trabajadores de Blizzard para comentar acerca de las repercusiones de la baja aceptación del juego.

" Por ejemplo, los desarrolladores me han contado que bastante gente en Blizzard juega Pokémon GO, el juego de móviles masivamente popular que te permite utilizar la cámara del aparato para atrapar criaturas salvajes. Como un desarrollador explicó, la icónica estatua del orco en el centro del campus de Blizzard es una Poképarada y hay una guerra entre todo el staff para ver quien se queda con ella día a día.



La extensión natural de esto fue que uno de los equipos de desarrollo de Blizzard comenzara a desarrollar una versión Warcraft de Pokémon GO, que se encuentra en desarrollo para smartphones actualmente. Seguramente se les ocurrió a los directivos de Blizzard que este giro de Warcraft puede generar una reventa masiva, pero el juego está en producción en parte porque el diseñador principal, Cory Stockton, (previamente diseñador de WoW) es un gran fan de Pokémon. Aquellos que han probado el juego de Warcraft dicen que es mucho más que una copia de Pokémon GO, ya que incluye mecánicas de un jugador).", se lee en las declaraciones.



Por el momento, no hay una confirmación oficial de parte de la empresa. Pero la reacción de los fans a Diablo Inmortals sin duda los hará pensar dos veces antes de realizar una presentación de tal calibre.