Pokémon GO Safari Zone llega a Latinoamérica con el primer shiny del año

Pokémon GO no da tregua a los entrenadores. El videojuego desarrollado por Niantic anunció el Safari Zone que traería la primera criatura shiny del 2019.



El Safari Zone, el primero en ser anunciado para nuestra región, contará con seis criaturas que aparecerán recurrentemente en un evento que se desarrollará en Porto Alegre, Brasil.



Las anteriores ediciones del Safari Zone se celebraron en Asia y América del Norte, por lo que esta consideración de América del Sur ha sido bien recibida por los entrenadores en esta parte del continente. Este evento de Pokémon GO hará posible la captura de criaturas regionales y starters de las cuatro generaciones.



La novedad para este evento de Pokémon GO es Psyduck de color celeste. Ten en cuenta que esta criatura estará disponible en todo el mundo tras el mes de duración del Safari Zone.