Pokémon GO por primera vez en toda su historia mostró una nuevo hallazgo. Meltan se sumó a la Pokedex pero sus datos son completamente desconocidos por el momento. No obstante, el Profesor Willow conversó con el Profesor Oak sobre nuevos datos de esta extraña criatura.

A través de videos en el portar oficial de YouTube del videojuego se mostraron los nuevos detalles que ahora se conocen de Meltan. La extraña criatura se siente atraída por objetos metálicos y sobre todo a una misteriosa caja que se abre con el tiempo.

Pokémon GO parce que añadirá una nueva herramienta para obtener a la criatura, a través de estas cajas. A su vez, se compartió un nuevo video en el que se relatan diferentes descubrimientos del comportamiento cotidiano de Meltan.

Una investigación especial se sumará a las tareas del Profesor Willow. Esto es lo que se puede leer en el anuncio oficial de Pokémon GO :



“ El Profesor Oak y el Profesor Willow llevan un tiempo avanzando con su investigación, ayudados por los informes que han recibido acerca de Ditto transformándose en Meltan en Pokémon GO. Parece que, además, ¡han descubierto que la Caja Misteriosa guarda relación con la aparición de Meltan! Este invierno llegarán a Pokémon GO nuevas investigaciones especiales que te permitirán ir en busca del Pokémon singular Meltan junto al Profesor Willow.”