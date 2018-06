El videojuego Pokémon GO ha renacido de sus cenizas. Tras haber perdido millones de jugadores luego de un año desde su lanzamiento, Niantic comenzó a añadir contenido nuevo que atrajo a nuevos usuarios.

A finales del 2017 se registró una larga lista de jugadores nuevos en la app de Android y iOS debido a la inclusión de la siguiente generación de Pokémon . Luego se lanzaron periódicamente los Días de la Comunidad , que mantuvo cautivo a gran público.

Para todos esos nuevos entrenadores les compartimos la estratégia más rápida para subir de nivel en Pokémon GO , solamente sigue los siguientes pasos:



1. Vete a un gimnasio, como lo harías en una Pokeparada, y recibe un Pase de incursión gratis que puede usarse en cualquier nivel de ataque, incluidos legendarios.



2. Guarda ese Pase para otro día (al día siguiente tienes tiempo para jugar durante al menos media hora más o menos).



3. Cuando estés listo para atacar, saca un Huevo de la suerte (que te otorga doble de puntos de experiencia durante 30 minutos) y únelo a tu primer ataque.



4. Completa la incursión, luego encuentra rápidamente otro gimnasio para girar y recibir otro Pase de incursión gratis (o compra un Pase de incursión premium por 100 Pokemonedas en la tienda de la aplicación).



5. Encuentra otra incursión y complétala.



6. Repite este proceso una y otra vez mientras tengas Huevos de la suerte y estés dispuesto a comprar Pases de incursión Premium.



Recuerda que las incursiones legendarias otorgan un total de 10 mil de experiencia, pero con los Huevos de la Suerte se duplica. En caso lo uses en un evento doble llegarás a ganar hasta 40 mil de experiencia en Pokémon GO .