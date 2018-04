Chrales , un analista de la página PokémonGOHub, descubrió hace poco nuevos modelados dentro de la aplicación Pokémon GO , que indica el agregado de una nueva serie de Pokémon Shiny o Variocolor, como lo conocen en España.



Se trata de la familia de Mareep, así que pronto veremos a Shiny Mareep, Shiny Flaffy y Shiny Ampharos correr libres dentro del mapa de Pokémon GO para capturarlos. ​Aún no se ha revelado información sobre si tendremos que hacer un evento especial para conseguirlas.

Shiny Mareep (Foto: Chrales) Shiny Mareep (Foto: Chrales)

Shiny Flaffy (Foto: Chrales) Shiny Flaffy (Foto: Chrales)

Shiny Ampharos (Foto: Chrales) Shiny Ampharos (Foto: Chrales)

Hace poco se reveló que con las siguientes actualizaciones en Pokémon GO , Ampharos tendría un nuevo movimiento llamado Dragon Pulse, pero que sería más una especie de colección que ser algo realmente útil en el meta actual de batallas.



Por otro lado, parece ser que la familia Shiny de Mareep se introducirán junto a una nueva misión en Pokémon GO. Junto a ellos, también se descubrió una serie de cambios en los sprites de la Generación 1, por lo que se espera un gran evento esta semana que viene.