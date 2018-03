En todos los juegos de Pokémon , el objetivo principal, además de atraparlos a todos, es conseguir que nuestro equipo sea el más fuerte para ganar todas las batallas que tengamos y conquistar cada gimnasio que nos encontremos.



En Pokémon GO no es muy diferente. A pesar que aún no se habilitan las batallas PVP (Player vs. Player), los jugadores se preparan para este posible futuro capturando a los Pokémon con mayor IV y CP del videojuego.



Sin embargo, no todos los Pokémon son iguales, en especial cuando se tiene que observar los Tipos de Pokémon, sus ventajas y las desventajas que tienen frente a otros, en especial porque existen 18 diferentes Tipos de criaturas:​

Tabla de Tipos de Pokémon (Foto: Internet) Tabla de Tipos de Pokémon (Foto: Internet)

Aprenderse esta tabla puede ser un poco complicado para aquellas personas que recién inicien en el mundo Pokémon. Es por eso que en la galería podrán encontrar a las mejores criaturas divididas por tipo en el meta actual de Pokémon GO.