¿Todavía no consigues a todos los legendarios de Pokémon GO ? No te preocupes, por que Niantic anunció el regreso de Suicune a la aplicación. El mensaje fue realizado a través de la cuenta oficial de Twitter de la empresa.

Lamentablemente no se trata de una aparición casual, sino que será parte de las investigaciones de campo durante el mes de octubre. Deberás conseguir las siete estampas de Pokémon GO para acceder a la captura de la criatura tipo agua.

Por el momento, no se ha dado fecha para la esperada aparición del legendario en la aplicación. Niantic informará acerca de esto días antes del la llegada octubre.

Todo esto llega junto con la presentación oficial de una criatura nueva que se vio por primera vez en Pokémon GO. Como era de esperarse ni siquiera los profesores conocen el origen y naturaleza de Meltan, así que hay que estar pendientes de sus estadísticas y cambios en la aplicación.