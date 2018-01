Pokémon GO: The Pokémon Company anuncia el 2018 el año de los Legendarios [VIDEO]

The Pokémon Company International (TPCI) se ha anunciado oficialmente que el año 2018 será el año de los Legendarios, y prometiendo nuevo contenido desde su juego de cartas hasta sus diferentes videojuegos incluyendo Pokémon GO.



"Como un agradecimiento a todos los entrenadores que se han comprometido y apasionado por Pokémon a lo largo de los años, queremos hacer del 2018 un año legendario" comenta J.C. Smith, director de Marketing de Consumo para el TPCI.



"Les ofreceremos a los fans la chance de acceder a estos poderosos Pokémon Legendarios a lo largo de todas las entregas, para celebrar su rol dentro del legado de la franquicia". Acompañado de este anuncio, se publicó la siguiente imagen:

Pokémon Legendarios (Foto: TPCI) Pokémon Legendarios (Foto: TPCI)

Como vemos, no se encuentra Mew ni MewTwo, así como otros Pokémon míticos de la saga, por lo que este evento no los incluiría. En el caso de Pokémon GO , como se leyó en el comunicado oficial , se realizarán diversas promociones en la aplicación como parte de esta celebración, pero los detalles se revelarán más adelante.



En el caso de los videojuegos , lo único que se sabe que habrán distribuciones mensuales de diferentes generaciones de legendarios hasta noviembre. Aquí les dejamos la lista completa: