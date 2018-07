La moda de los juegos tipo de Pokémon GO continúa. The Walking Dead ya lanzó su nuevo título de realidad aumentada para móviles Android y iOS . Los mismos desarrolladores de ‘ The Walking dead: No Man´s Land ’ se aventuraron a crear un nuevo juego.

El nuevo juego de la franquicia de z ombies usará la tecnología de localización de Google Maps . El código fue revelado públicamente para que más desarrolladores de apps puedan ofrecer mejores servicios.

En vez de cazar criaturas, aquí andarás por la calle encontrándote con los conocidos caminantes. Te enfrentarás cara a cara a ellos, peor debes tener cuidado de quedarte sin munición.

Al igual que Pokémon GO no se obliga a usar la opción de Realidad Aumentada . Es un juego gratuito y contiene elementos de pago en la tienda virtual. Como se puede ver en la imagen, encontraremos las herramientas y armas de los personajes de la serie de The Walking Dead .