Pokémon GO trae estas nuevas criaturas por evento de Navidad

Pokémon GO se suma a las fiestas de Navidad. El nuevo evento para esta temporada trae nuevas criaturas de la región de Sinnoh para ofrecer a los entrenadores nuevos objetivos.



Según el comunicado oficial de Niantic , desarrolladora de Pokémon GO , las criaturas de la región de Sinnoh son las siguientes:



Chingling

Bronzor

Bronzong

Munchlax

Skorupi

Drapion

Croagunk

Toxicroak

Finneon

Lumineon

Mantyke

Snover

Abomasnow



Recordemos que los entrenadores de Pokémon GO también contarán con el legendario Heatran, que irá apareciendo en los combates en incursiones.



Cabe destacar que la actualización del Pokémon GO ahora incluye una incubadora de un solo uso una vez al día. Puedes hacerte con ella al girar el fotodisco de cualquier PokéParada hasta el 2 de enero. Esta ayudará a eclosionar los huevos de forma más sencilla.