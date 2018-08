Eevee es uno de los Pokémon más deseados por su versatilidad, debido a que puede transformarse en varios tipos de criatura. En Pokémon GO , los entrenadores creían que la evolución de Eevee era al azar, pero sucede que hay una manera de poder controlar el resultado.



Un usuario de Reddit reveló que para evolucionar a Eevee a un Pokémon determinado, tendrás que elegir el nombre adecuado para obtener la criatura deseada.



Estos son los nombres que debes ponerle a Eevee para no dejar su evolución al azar:



- Sparky nos dará un Jolteon

- Rainer nos dará un Vaporeon

- Pyro nos dará un Flareon

- Sakura nos dará un Espeon

- Tamao nos dará un Umbreon



Seleccionado el nombre, el entrenador deberá reiniciar Pokémon GO y darle 25 caramelos a Eeevee para evolucionarlo. El resultado será el Pokémon que siempre quisiste.



Recuerda escribir el nombre literalmente, respetando las mayúsculas y las minúsculas, y el método solo funciona una vez.

