Con el último evento de Niantic en su aplicación bandera, Pokémon GO , se liberó el primer Shiny legendario del juego. Nos referimos a Lugia, que protagonizó un evento de captura estos días para que los entrenadores puedan obtener este Pokémon.



Luego de que muchos entrenadores subieran sus fotos de haber capturado un Shiny Lugia, los usuarios se preguntaron si es que habrían más Variocolores Legendarios dentro del videojuego de Niantic.



Por ello, les presentamos los "sprites" de los Shiny Legendarios que están disponibles hasta la fecha. Cabe resaltar que estos Pokémon Shiny aún no han sido liberados en la aplicación Pokémon GO , pero están dentro del código del juego.

Table of Legendary Pokemon Normal and Shiny sprites Normal Shiny Articuno Zapdos Moltres Mewtwo Mew Unavailable Raikou Entei Suicune Lugia Ho-Oh Celebi Unavailable Unavailable Regirock Unavailable Unavailable Regice Unavailable Unavailable Registeel Unavailable Unavailable Latias Unavailable Unavailable Latios Unavailable Unavailable Kyogre Groudon Rayquaza Jirachi Unavailable Unavailable Deoxys Unavailable Unavailable

Otro punto a resaltar es que hay diferentes Pokémon que no están disponibles, ni siquiera su visualización normal, porque aún no son liberados por Niantic. De momento sólo queda esperar a que Niantic haga un evento especial, cómo el de Lugia, para tener la oportunidad de capturar estos Shiny en Pokémon GO.