¡Pokémon GO tiene versión católica! Mira en qué consiste el Follow JC Go! [VIDEO]

Hasta que llegó el Pokémon GO católico. Se trata de un juego llamado Follow JC Go!, lanzado por la Fundación Ramón Pané en colaboración con los organizadores de la Jornada Mundial de la Juventud 2019, destinado a los jóvenes fieles de la Iglesia.



Esta especie de Pokémon GO religioso consiste en buscar personajes de la Biblia, advocaciones marianas, santos, beatos y personas reales para invitarlos a unirse al "Equipo de Evangelización", llamado eTeam.



Los jugadores de Follow Jc GO! hallarán en el mapa elementos como espiritualidad, pan, agua y denarios, que les ayudarán a aumentar sus niveles y seguir con vida.



El título muy parecido al Pokémon GO está disponible en iOS y Android.