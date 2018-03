Hace unos días, Niantic reveló las notas de la siguiente actualización para Pokémon GO. Se trata de la versión 0.95.3 para Android y 1.65.3 para los dispositivos iOS, trayendo una de las funciones más pedidas por los fans.



Y es que a partir de ahora los entrenadores podrán​ vincular su cuenta principal de Pokémon GO con su perfil de Facebook, para que puedan iniciar sesión con un simple click, teniendo la seguridad que esta red social les da a sus usuarios de proteger su cuenta.



​Junto a esto también llegaron correcciones de errores que muchas personas estaban teniendo al abrir la aplicación, que no llegaba a pasar de la pantalla de carga y se cerraba automáticamente. Además, se mejoró el rendimiento de Pokémon GO en todos los dispositivos.

Recuerden que hasta el 2 de abril Lugia estará disponible para ser capturado en la Incursiones diarias en Pokémon GO. Muchos entrenadores han reportado capturar un Shiny Lugia, convirtiéndolo en el primer variocolor legendario del videojuego.