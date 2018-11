Excelente noticia para los jugadores de Pokémon Ultra Sun y Pokémon Ultra Moon. Por motivo del lanzamiento del Pokémon Let’s Go , los jugadores de ambos títulos antes mencionados podrán recibir cinco Pikachu diferentes.



Lo interesante ahora es que -a diferencia del año pasado- los jugadores de Pokémon Ultra Sun y Pokémon Ultra Moon podrán recibir los cinco Pikachu sin tener que elegir a solo uno. ¡Gran noticia por la salida del nuevo Pokémon Let's Go!

Aquí te compartimos los pasos que debes seguir.



1. Inicia tu juego Pokémon Ultra Sun o Pokémon Ultra Moon.

2. Selecciona Mystery Gift en el menú principal.

3. Selecciona Receive Gift.

4. Selecciona Get with Code/Password, después Yes, después Yes una vez más para conectarte a internet.

5. Ingresa una de las claves válidas.

6. Mira a Pikachu llegar a tu juego.

7. Habla con una persona de entregas en cualquier Centro Pokémon para recibir tu Pikachu.

8. Repite los pasos anteriores para recibir a todos los Pikachus.



Aquí agregamos los códigos para los diferentes Pikachu.



Pikachu con sombrero de Hoenn: LETSGOPIKACHU06

Pikachu con sombrero de Sinnoh: LETSGOPIKACHU09

Pikachu con sombrero de Unova: 13LETSGOPIKACHU

Pikachu con sombrero de Kalos: LETS17GOPIKACHU

Pikachu con sombrero de Alola: LETSGO19PIKACHU



Ten en cuenta que todos estos son machos y cuentan con las habilidades de Estática y naturaleza Ruda.