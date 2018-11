Pokémon Let's Go logra vender más de 3 millones de copias en solo una semana

Las críticas de parte de la comunidad han sido muy duras, debido a que Pokémon Let's Go realmente no innova del todo la saga. No obstante, esto no se ha visto reflejado en las ventas del videojuego para la Nintendo Switch.

Nintendo ha logrado triplicar sus ventas con este título de un momento a otro. La propia The Pokémon Company compartió la información de que habían vendido más de 3 millones de unidades, tanto virtual como físicas.

Los datos de venta responden, según ellos a solo los tres primeros días de lanzamiento de Pokémon Let's Go. El videojuego ya se perfila para sel el mayor éxito de la Nintendo Switch , si no fuera por el tremendo contendiente que vendrá en diciembre.

Así es, todavía Nintendo tiene pendiente el lanzamiento de Super Smash Bros. Ultimate, un juego que desea ser revolucionario para la saga. Veremos en las próximas semanas cómo evolucionan las ventas de Pokémon Let's Go , pero ya ha sido un año increíble para la consola híbrida japonesa.