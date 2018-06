Pokémon Let's Go Pikachu & Let's Go Eevee ha generado expectativas entre los fans de la saga de Nintendo . Mucho se ha hablado de la jugabilidad de ambas entregas que llegarán a la Nintendo Switch , pero nada mejor que un video del gameplay para resolver nuestras dudas.



Un video publicado en YouTube por el usuario Serebii muestra dos minutos de juego del esperado Let's Go Pikachu & Let's Go Eevee en Viridian Forest .



Algo que ha llamado la atención es la dinámica de captura de pokémon. Hay quienes no están de acuerdo con que las batallas contra pokémon salvajes sean reemplazadas por un sistema de captura parecido al Pokémon Go .



¿Realmente era necesario llevar esta dinámica al juego? Tendremos que esperar a su lanzamiento que será en septiembre de este año.