Pokémon: "Let's Go Pikachu" y "Let's Go Eevee" son objeto de burla por esta animación de Venusaur [VIDEO]

¿Qué es exactamente el Venusaur en Pokémon: Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee? Hemos visto a esta criatura desde el inicio del anime y es uno de los primeros Pokémon que puedes elegir desde las versiones Red y Blue.



Gran incomodidad ha causado el diseño de este Pokémon en el gameplay de Pokémon: Let's Go, Pikachu y Eevee donde Venusaur luce corriendo de una manera muy extraña.



Sucede que los movimientos de Venusaur corriendo son los mismos que el de un sapo dando pequeños brincos detrás del jugador. Los gamers de Pokémon no se imaginaban la extensión de las piernas, porque siempre aparecen en posición de descanso.

