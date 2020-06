Sorpresivamente, The Pokemon Company junto a Tencent han anunciado su nueva colaboración con Pokémon Unite, un videojuego tipo moba al mismo estilo de Dota 2 o League of Legends. Los jugadores deberán luchar en esta arena de combate utilizando Pokémons, realizando estrategias y combinando habilidades para llevar la victoria a su equipo.

El mundo se encuentra en un momento complicado por la pandemia del coronavirus (COVID-19), una enfermedad que ha obligado a casi todo el mundo encerrarse en una cuarentena preventiva para evitar su propagación y, de todas las industrias afectadas, el mundo de los videojuegos ha sido una de las menos golpeadas por los títulos online que mantienen activos sus servidores.

Por ello, no es sorprendente que Nintendo también haya optado por tener un juego parecido a los ya mencionados y elegir el MOBA por encima de los Battle Royale populares que han salido en los últimos años. Lo que si ha tomado por sorpresa es que se anuncie en plena pandemia, por lo que es evidente que la compañía nipona ha estado algún tiempo desarrollando el proyecto en secreto.

¿Cuándo se lanzará Pokémon Unite? ¿Cómo será su modo de juego? Existen muchas preguntas que los gamers y fans de Pokémon se han estado haciendo desde su anuncio. En este artículo haremos un repaso de todo lo que se sabe al respecto de este nuevo videojuego de Nintendo con el gigante de China.

FECHA DE LANZAMIENTO DE POKÉMON UNITE

Pokémon UNITE es el nuevo MOBA de The Pokémon Company con la ayuda de Tencent Games (Foto: Nintendo)

Desafortunadamente, no se dio una fecha de lanzamiento fija para Pokémon Unite durante la presentación especial del 24 de junio. Hacia el final del anuncio en video, el CEO de The Pokémon Company, Tsunekazu Ishihara, simplemente dijo: “Esperamos compartir más detalles en el futuro sobre cuándo planeamos lanzar el juego”.

Si bien actualmente no existe una fecha de lanzamiento, es posible que este juego entre en versión beta en algún momento de este año. Dicho esto, un lanzamiento completo en todas las plataformas podría llegar en el 2021, dependiendo de cómo se reciba Pokémon Unite durante su lanzamiento de beta.

¿QUÉ ES POKÉMON UNITE? ¿CUÁL ES SU JUGABILIDAD?

The Pokémon Company y Tencent solo se refieren a Pokémon Unite como un juego de “batalla de equipo”, pero la observación del juego indica claramente que se trata de un MOBA, un juego de arena de batalla en línea multijugador. Estos son juegos de estrategia en tiempo real en los que equipos de jugadores compiten entre sí para capturar o destruir puntos específicos en un mapa mientras participan en combate directo junto a enemigos controlados por la inteligencia artificial.

Juegos como League of Legends y DOTA 2 son los mejores puntos de comparación para aprender más sobre este género. Pokémon Unite cae en las mismas mecánicas que un MOBA clásico, por lo que se ve en el anuncio. Los equipos de cinco elegirán un Pokémon y luego intentarán anotar la mayor cantidad de puntos ganando el control sobre un área jugable.

En el transcurso de la partida, los jugadores tendrán que atrapar a los Pokémon salvajes y luchar contra los otros jugadores dispersos por el mapa para subir de nivel, tanto al equipo como a los Pokémon, y comenzar a acumular puntos.

Estos puntos obtenidos son agregados al total de tu equipo, además de sumar a aquellos puntos que se obtengan permaneciendo durante un breve período en uno de los objetivos del enemigo. Fiel a la mayoría de MOBAS, hay varias formas de lograr acumular puntos y así ganar la partida, aunque no se centre en la destrucción de la base enemiga.

Pokémon Unite. (Captura de pantalla)

Pokémon Unite se diferencia a otros MOBAS presentando una premisa bastante accesible que depende menos de los jugadores que luchan directamente entre sí para ganar, y más en la progresión directa y el control del área. Aún así, las batallas de equipo seguirán siendo importantes para evitar que el enemigo controle más áreas y consiga puntos.

PERSONAJES Y HABILIDADES DE POKÉMON UNITE

Para el combate, cada Pokémon tendrá varios movimientos reconocibles, así como un poderoso y especial “Unite Move”. El juego no presentará ventajas de clase o tipo como los juegos típicos de Pokémon, por lo que las peleas tienen que ver más con la estrategia y las tácticas que con las ventajas puras integradas en la composición de tu equipo.

Cuando se trata de que Pokémon podrán los jugadores controlar directamente, este avance confirma a los siguientes integrantes de la primera tanda que estarán disponibles cuando el videojuego se lance:

Pikachu

Blastoise

Charizard

Venasaur

Clefable

Machamp

Gengar

Snorlax

Lucario

Talonflame

Como Pokémon Unite también cuenta con una mecánica de evolución, es seguro asumir que los siguientes Pokémon también estarán disponibles:

Pichu

Raichu

Squirtle

Wartortle

Charmander

Charmeleon

Bulbasaur

Ivysaur

Cleffa

Clefairy

Machop

Machoke

Gastly

Haunter

Munchlax

Riolu

Fletchling

Fletchinder

Durante un primer vistazo de exhibición, algunos medios internacionales también reportaron que otros Pokémon harán su aparición en el juego o como parte de una actualización siguiente:

Stuffle

Aipom

Toxicroak

Rotom

Altaria

¿POKÉMON UNITE SERÁ GRATIS? ¿TENDRÁ CROSS-PLAY?

El nuevo MOBA de Pokémon será completamente gratis y estará disponible para los últimos dispositivos Android y iOS además de la consola propia de la compañía nipona, la Nintendo Switch. Esto ha llevado a preguntar a las personas si habrá posibilidad de tener juego cruzado entre todos estos dispositivos.

Si bien no se ha confirmado, lo más probable es que si. Recordemos que Tencent está detrás del proyecto y ellos ya tienen experiencia con juegos como League of Legends, Fortnite, PUBG y Arena of Valor, por lo que lograrlo no sería tan complicado.

A pesar de todo, es de recordar que The Pokémon Company y Nintendo no son cualquier empresa, así que se espera que haya compran in-game para que sea rentable con el tiempo si el juego de salida es completamente gratis.

