Los suscriptores de PlayStation Plus Extra y Deluxe, ya sea que estén jugando en PS5 o PS4, podrán sacar provecho de las promociones disponibles para Horizon Forbidden West, el cual se une al Catálogo de Juegos junto a Resident Evil 7 Biohazard, Borderlands 3 y muchos más título.

Hasta el 24 de febrero, los miembros de PlayStation Plus pueden encontrar una variedad de actividades en las que participar durante el Festival de Juegos de PlayStation Plus, en el que podrán obtener artículos de colección digitales, unirse a torneos y obtener descuentos dobles exclusivos en juegos populares selectos de PlayStation Store. Ten en cuenta que estas actividades también están disponibles para quienes no son suscriptores.

Quienes tengan PlayStation Plus Deluxe podrán probar la más reciente aventura de Kratos y Atreus en God of War Ragnarok, al cual podrán acceder durante 3 horas a partir del 15 de febrero. La aventura llevará a los jugadores por cada uno de los nueve reinos para buscar respuestas mientras las fuerzas de Asgard se preparan para la batalla profetizada que acabará con el mundo.

Respecto a los descuentos dobles, del 15 al 24 de febrero, la comunidad podrá acceder a la venta con descuentos dobles para los miembros de PlayStation Plus. Allí encontrarás ofertas para expandir el catálogo de juegos.

Sony anunció, por último, que están planeando abrir el modo multijugador online durante el fin de semana del 18 al 19 de febrero para que todos puedan enfrentarse sin una suscripción a PlayStation Plus.

Cuál “The Last of Us” comprar si te gusta la serie

Hay quienes se enteraron de The Last of Us por la serie de HBO Max y no por el excelente videojuego que salió originalmente para PS3. Es así como muchos de los espectadores están interesados en probar el videojuego, pero la decisión de cuál comprar es un tanto complicada. Hay algunos detalles que deberías tomar en cuenta respecto a la adaptación.

Sucede que el primer The Last of Us, el que salió al mercado en 2013 para PlayStation 3, tiene dos versiones más que son diferentes y cada una con sus propias características. Pero no te compliques, la respuesta es sencilla pero siempre es bueno saber un poco más de la franquicia en consolas.

