En la galería encontrarán los 10 juegos que recomendamos del mes de marzo de PS4. Este año promete ser muy bueno para la consola de Sony, pronto llegará uno de los lanzamientos más esperados: A Way Out.

Se trata de un juego cooperativo a pantalla partida, el objetivo es apoyarse con un compañero para poder escapar de la prisión. Cada decisión afectará a tu compañero y solo juntos lograrán el objetivo. Si no hay retrasos, debería llegar a PS4 el 23 de marzo de este año.

Otro de los más esperados de PS4 es Scribblenauts Showdown, un juego para todos los públicos. Es la última versión desarrollada de la saga y como las anteriores increíblemente divertida. Al escribir lo que pensamos se materializará en el juego y podremos usarlo para pasar las misiones.

PlayStation también espera que en marzo lleguen las siguientes entregas: MLB The Show 18, Ni No Kuni II: El Renacer de un Reino, Ash of Gods, Assassin's Creed Rogue Remastered, Attack on Titan 2, Far Cry 5, Devil May Cry HD Collection y Bridge Constructor Portal. A continuación los tráilers de los más esperados.