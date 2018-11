El 11 de noviembre se celebró el 100 aniversario del final de la Primera Guerra Mundial. El acontecimiento fue celebrado en Europa con ceremonias protocolares y los gamers hicieron lo suyo con Battlefield 1 , disponible para PS4 y Xbox One.



Battlefield 1 es un videojuego desarrollado por DICE y EA que está ambientado en la Primera Guerra Mundial. A modo de ejemplo de los dos minutos de silencio realizados en Reino Unido, la mayoría de los jugadores del título en PS4 y Xbox One abandonaron las armas y permanecieron sin realizar ningún disparo.



A pesar de la buena intención, hubo jugadores de Battlefield 1 que se sumaron al duelo y siguieron el juego sin contemplaciones. Lo positivo es que el duelo acabó siendo un éxito y los jugadores malintencionados se disculparon posteriormente en los hilos dedicados al juego de PS4 y Xbox One.