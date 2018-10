Battlefield V , el videojuego desarrollado por DICE para PS4 y Xbox One , tendrá una novedad en su modo campaña. A diferencia del resto de títulos ambientados en la Segunda Guerra Mundial, Battlefield V permitirá jugar desde la perspectiva alemana.



Daniel Berlin, diseñador de Battlefield V, contó en una entrevista a Eurogamer que la campaña The Last Tiger sigue la tripulación alemana de un tanque Tiger que empieza a "cuestionar la ideología que los llevó a este punto".



"[Con Battlefield 1] tuvimos un montón de comentarios de que sería bueno ver la perspectiva alemana, así que eso estaba en nuestro bolsillo", dijo Berlin. "De igual manera, las historias de guerra mejor recibidas en Battlefield 1 fueron las que presentaban un tanque. Así que sabíamos que queríamos hacer algo así para Battlefield V".



"Así que, cuando construimos The Last Tiger, decidimos realmente profundizar en las emociones y los aspectos de las consecuencias, y debo mencionar que eso fue el hilo conductor cuando hicimos esto", agregó sobre el título que estará disponible desde el 20 de noviembre para PS4, Xbox One y PC.