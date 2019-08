PS4: ¿cómo descargar gratis ‘Borderlands: Game of the Year Edition’ para PlayStation 4 por tiempo limitado?

Gearbox Software, desarrolladora de videojuegos de Estados Unidos, ha dado a conocer una gran noticia para los fanáticos de sus creaciones: ‘Borderlands: Game of the Year Edition’ estará disponible una vez más en PS4, Xbox One y PC.

Los jugadores podrán volver a disfrutar de los orígenes de la saga de la mano de este shooter-looter cooperativo para cuatro jugadores. En tanto, Sony también ha dado a conocer que el modo gratuito del videojuego se dará por tiempo limitado.

‘Borderlands: Game of the Year Edition’ será gratis desde el 16 de agosto hasta el 18 de agosto. El período gratuito será solo de tres días; sin embargo, si decides copiar el juego después de jugarlo, obtendrás un descuento, aunque no han confirmado el porcentaje del descuento.

Por otro lado, si eres miembro del Programa Vault Insider, jugar ‘Borderlands: Game of the Year Edition’ durante este tiempo, ya sea en una PS4, Xbox One o PC, te dará puntos VIP. Específicamente, cada día que juegues durante estos tres días obtendrás 1000 puntos. Los puntos que gane el jugador se le entregarán antes del 21 de agosto.

¿Qué implica tener el juego gratis?

Es importante saber que no serás el dueño del juego después de que termine el período de prueba. Pero sí puedes terminarlo durante el tiempo que estará disponible gratuitamente. Esta es más una opción para los usuarios que no cuentan con dinero o prefieren no invertir el videojuego.

Dicho esto, el título no es muy caro. Normalmente, cuesta $ 30 en la PlayStation Store. Sin embargo, ahora lo encuentras a $ 18. A este último, le podrás agregar el descuento adicional, y así saldrá mucho más barato.

“‘Borderlands: Game of the Year Edition’ es una nueva versión 4K del original Borderlands que incluye los cuatro paquetes de complementos del juego: ‘The Zombie Island of Doctor Ned’, ‘Mad Moxxi's Underdome Riot’, ‘The Secret Armory of General Knoxx’ y ‘Claptrap's New Robot Revolution’”, se lee una descripción oficial del producto.

“También agrega una serie de mejoras significativas al juego original, incluyendo soporte cooperativo local para hasta cuatro jugadores en una sola consola, soporte SHiFT para cofres y llaves de oro y una interfaz de usuario actualizada que incorpora un minimapa”.

¿Cómo descargar ‘Borderlands: Game of the Year Edition’ en mi PS4?

• Para descargar el juego, solo debes encender la consola y entrar a la PlayStation Store, la tienda digital de juegos de tu PS4.

• Una vez dentro, en la columna de la izquierda busca la opción gratis y entra a la categoría.



• A continuación en la primera página saldrán los juegos gratis del mes. Encuentra el juego y pulsa en el botón ‘Descargar’ que te aparecerá en su ficha.



• El juego se bajará automáticamente a tu consola para que empieces a jugarlo en cuanto se complete la descarga.