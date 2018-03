Detroit: Become Human ha sido uno de los juegos más comentados de los últimos tiempos, en especial por una polémica que causó a finales del año pasado por una escena que involucraba un abuso familiar en un video de la Paris Games Week.



Sin embargo, también se ha convertido en un gran esperado por los fans, ya que es la nueva apuesta de Quantic Dream, los mismos creadores de Heavy Rain y Beyond: Two Souls, títulos que se caracterizan principalmente por su historia.



Y es que Detroit: Become Human no es la excepción. El juego se lanzará el 25 de mayo y estará ambientado en un mundo futurista, donde los androides tienen una apariencia casi humana y se han integrado perfectamente en la vida diaria de las personas:

Sin embargo, los problemas comienzan a surgir cuando estos robots comienzan a desarrollar sentimientos y emociones, dando lugar a diferentes historias donde cada acción, según la misma desarrolladora, influirá en el desenlace del videojuego.