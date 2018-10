Fallout 76 viene con todo para las principales consolas de videojuegos. La versión beta del título de Bethesda llegará el 24 de octubre a la Xbox One , mientras que para PS4 será el 30 de octubre.



Bethesda confirmó que las consolas Xbox One podrán descargar desde este momento la beta para poder disfrutar de una primera sesión del juego, disponible por solo cuatro horas. ¡Así que no debes perder la oportunidad!



De acuerdo con las redes sociales de Bethesda, la beta de Fallout 76 abrirá desde las siguientes horas del 23 de octubre.



Inicia a las 6:00 PM de la Ciudad de México y Lima / 8:00 PM de Santiago de Chile y acaba a las 10:00 PM de la Ciudad de México y Lima / 12:00 AM de Santiago de Chile.



“Durante la B.E.T.A., uno de nuestros objetivos principales será someter el juego a una prueba de estrés y romperlo. Por lo tanto, los servidores no funcionarán las 24 horas del día, sino que estarán activos durante periodos determinados para que podamos reunir el mayor número posible de gente jugando al mismo tiempo” , anunció la compañía en su web oficial.