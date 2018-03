Este 20 de abril será el lanzamiento mundial de God of War en PlayStation 4 ( PS4). Luego de cinco años de ausencia, Kratos tendrá una nueva entrega en la que continuará su campaña de asesinatos contra dioses, pero esta vez contra los nórdicos.

PlayStation 2 vio nacer a este personaje y rápidamente se convirtió en todo ícono de los videojuegos. Ahora tendrá a su favor toda la potencia de la nueva consola de Sony, la PS4. Su compañero de guerra será su hijo, un personaje nuevo que se presentará con esta entrega.

El equipo de desarrollo publicó una fotografía en las redes sociales celebrando que el juego pasó oficialmente a ' Gold'. Esto significa que oficialmente el juego de PS4 está terminado y listo para la distribución a tiendas.

Cory Barlog, director de God of War , fue el que dio las buenas nuevas en PlayStation Blog. Aprovecho la ocasión para dar las gracias a todo su equipo.



“Llegar a la etapa Gold significa mucho más que el juego para mí. Ha sido un viaje largo y exhaustivo, lleno de risas, peleas y una dosis sana de miedo, con un poco de duda. Ha sido lo más asombroso y de miedo que he hecho en mi vida y honestamente puedo decir que no sería posible sin todo el apoyo de Sony y el trabajo sin descanso del increíble equipo en Santa Monica Studio. Hemos pasado por muchas cosas juntos y no cambiaría nada. Son el mejor equipo que un director podría desear y no tengo palabras para agradecer cada gota de pasión y orgullo que pusieron en este juego”, mencionó.