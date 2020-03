Uno de los título más clásicos de 1999 fue Silent Hill. Este título de terror se convirtió en uno de los más aclamados del género y hasta ahora los fans esperan un nuevo juego para PlayStation 4, Xbox One y PC.

Lamentablemente, Konami no tiene en el horizonte un nuevo título, ni el reboot de la saga ni un remake de los primeros juegos.

Somos conscientes de los rumores e informes, pero podemos confirmar que no son ciertos. Sé que no es la respuesta que los fans queréis escuchar. [...] No queremos decir que cerramos la puerta completamente a la franquicia, simplemente que no se está trabajando de la forma en la que se ha informado", declaró relacionista público de Konami en los Estados Unidos según el medio relyonhorror.

Al parecer, tampoco Konami está en conversaciones con Kojima ni se está desarrollando el proyecto inconcluso Silent Hills P.T. ¿Será una estrategia de parte de la empresa japonesa para sorprender a los fans?

Habrá que esperar a las grandes conferencias de videojuegos para conocer el estado de esta saga. La comunidad todavía desea que se realice un remake al igual que se Resident Evil.